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В похожих элегантных нарядах и жемчужных украшениях: императрица Масако и ее дочь – принцесса Айко – на памятном мероприятии
Императорская семья Японии с официальным визитом посетила префектуру Окинава.
Японский император Нарухито, императрица Масако и их дочь — принцесса Айко — в рамках своего официального визита в префектуру Окинава приняли участие в памятном мероприятии. Они возложили цветы в Национальный мавзолей погибших в войне в Мемориальном парке мира в Итомане.
Масако с дочерью выбрали для своего выхода похожие наряды одного цвета. На них были платья миди, приталенные однобортные жакеты и элегантные шляпы. Свои аутфиты они дополнили белыми туфлями на удобных каблуках и жемчужными украшениями.
Нарухито был одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.
Напомним, императрица Масако и принцесса Айко в аэропорту появились в платьях с одинаковым флористическим принтом.