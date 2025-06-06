Императорская семья / © Getty Images

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Японский император Нарухито, императрица Масако и их дочь — принцесса Айко — в рамках своего официального визита в префектуру Окинава приняли участие в памятном мероприятии. Они возложили цветы в Национальный мавзолей погибших в войне в Мемориальном парке мира в Итомане.

Масако с дочерью выбрали для своего выхода похожие наряды одного цвета. На них были платья миди, приталенные однобортные жакеты и элегантные шляпы. Свои аутфиты они дополнили белыми туфлями на удобных каблуках и жемчужными украшениями.

Императорская семья / © Getty Images

Нарухито был одет в классический черный костюм, белую рубашку, черный галстук и черные туфли.

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Напомним, императрица Масако и принцесса Айко в аэропорту появились в платьях с одинаковым флористическим принтом.