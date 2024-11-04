В похожих луках: королева Мэри и ее дочь - принцесса Жозефина - посетили мероприятие

Королева Мэри вместе с младшей дочерью - принцессой Жозефиной - посетили мероприятие по охоте на лошадях Дайрехавене.

Мероприятие, которое проводится с 1900 года, называется Hubertusjagt Drag Hunting. Королева Мэри вручила "Почетную награду королевы Мэри" Нильсу Гольдшмидту на лошади Irish Diamond, а также вручила призы лучшим наездникам на пони.

Ее Величество облачилась в бежевый трикотажный свитер с высокой горловиной, стеганую куртку цвета хаки и поверх нее надела длинное пальто, а также была в широких темно-зеленых брюках, коричневых сапогах на каблуках и в шляпе, которую носила попеременно с бордовой шапкой-бини.

Королева Мэри и принцесса Жозефина / Фото: Getty Images

Ее дочь - 13-летняя принцесса Жозефина - надела синее клетчатое пальто, джинсы клеш, обула темно-коричневые замшевые сапоги. Также она была в серой шапке и с молочным шарфом на шее и в серых перчатках-митенках.

Королева Мэри и принцесса Жозефина / Фото: Getty Images

В Instagram датского королевского дворца поделились фотографиями с мероприятия, которое члены семьи посещают ежегодно.

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