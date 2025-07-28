В похожих образах и шапках: Зара и Майк Тиндалл сходили на регби в Мельбурне

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

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Пока принц Уэльский Уильям и его дочь принцесса Шарлотта присутствовали на Евро-2025 по женскому футболу в Швейцарии, кузина принца — Зара Тиндалл и ее муж Майк посетили другое крупное мероприятие в австралийском Мельбурне, а именно матч по регби.

Принц Уильям и принцесса Шарлотта на игре в Швейцарии / © Associated Press

Пара наблюдала за игрой «Британских и ирландских львов».

«Какой замечательный день выдался в субботу!! Львы невероятно вернулись, но Уоллаби сильно изменились, без сомнения, разочарованы, но у них будет еще один шанс в следующую субботу!!», — написал Майк Тиндалл под фотографией в своем Instagram, на которой запечатлен в обнимку с женой.

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Британские и ирландские львы — это регбийная сборная, которая состоит из игроков, представляющих Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию.

Зара и Майк Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла

Зара и Майк были в фирменных красных спортивных луках и шапках разных цветов. Предполагается, что их появление пары на игре произошло после того, как супруги провели последние несколько недель, наслаждаясь отпуском в Австралии — месте их первой встречи.

Неделю назад Майк Тиндалл делился фотографией, где он в обнимку с Зарой позировал на яхте на острове Гамильтон.

Майк и Зара Тиндалл / © Instagram Майка Тиндалла