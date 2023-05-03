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В поле нарциссов: опубликован новый снимок в честь дня рождения принцессы Шарлотты

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2387
Время на прочтение
1 мин
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В поле нарциссов: опубликован новый снимок в честь дня рождения принцессы Шарлотты

Принцесса Шарлотта / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Кейт и Уильям Уэльские поделились еще одним снимком в честь дня рождения их единственной дочери – принцессы Шарлотты, которой 2 мая исполнилось 8 лет.

Уэльские поделились вторым снимком юной принцессы Шарлотты, чтобы поблагодарить доброжелателей за теплые послания в адрес их дочери.

На новом снимке, сделанном фотографом Милли Пилкингтон, принцесса Шарлотта широко улыбается в камеру, обнимая собаку, кокер-спаниеля по кличке Орла, в поле нарциссов.

"Спасибо за все поздравления с днем ​​рождения", — подписали снимок официальные аккаунты принца и принцессы Уэльских в Twitter и Instagram.

Одета Шарлотта в бело-голубой джемпер в полоску от бренда Boden стоимостью 45 долларов. У нее распущены длинные волосы, девочка широко улыбается, обнимая собаку.

Напомним, в прошлом году к ее 7-летию принц Уильям и Кейт выпустили три фотографии своей дочери, чтобы отпраздновать это событие, в том числе аналогичный снимок с изображением собаки Орлы.

Также накануне дня рождения Шарлотты поделились портретным снимком, который сделала ее мать Кейт Миддлтон в Виндзоре.

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Дата публикации
Просмотры
2387
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