В поло и стильных очках: Джо Байден опять сел на велосипед и проехался по пляжу Киава

Политик наслаждается отдыхом и живописными пейзажами Южной Каролины.
Президент США Джо Байден большой поклонник велоспорта и во время отпуска, который сейчас проводит с семьей в Южной Каролине, решил проехаться по пляжу Киава. Политик был одет в шорты песочного цвета, синюю футболку-поло, синие кроссовки и кепку своего фонда Beau Biden.Также в образе присутствовал любимый аксессуар президента - стильные очки-авиаторы.
В прошлый раз во время велопрогулки президент немного оконфузился, когда упал с велосипеда, но случилось это из-за того, что он просто не успел вытащить ногу из туклипсы - это специальные крепления на педалях, которые фиксируют ногу велосипедиста. Для тех кто много и долго катается это довольно необходимая вещь, которая помогает лучше контролировать велосипед и способствует равномерному распределению нагрузки на ноги.
Однако после той истории, в этот раз Байден выбрал велосипед без этого приспособления.
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