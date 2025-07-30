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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В поло, песочных штанах и с поясом Hermes: невестка Трампа под прицелом папарацци

Лара Трамп с мужем и другими членами семьи посетили открытие гольф-клуба в Шотландии.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лара и Эрик Трамп

Лара и Эрик Трамп / © Associated Press

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп с женой Ларой Трамп попали под прицел папарацци после церемонии открытия гольф-клуба Trump International Golf Links вблизи Абердина, в Шотландии. Вместе с ними шли Дональд Трамп-младший со своими детьми Спенсером и Хлои и возлюбленной Беттиной Андерсон.

Лара и Эрик Трамп / © Associated Press

Лара и Эрик Трамп / © Associated Press

Лара выглядела стильно. На ней была черная ветровка, белое поло и широкие брюки песочного оттенка с кожаным коричневым поясом с золотой пряжкой в виде логотипа Hermes. Лук она дополнила белой бейсболкой с надписью Trump, коричневыми очками-авиаторами и золотыми украшениями. Обута Лара была в белые кроссовки с коричневыми полосками от Adidas.

Эрик был одет в синий жилет, синий свитер, белое поло, светлые брюки и белые кроссовки.

Напомним, Лара Трамп в красном платье и с роскошным колье появилась на инаугурационном балу.

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