В полосатом джемпере и брюках клеш: принцесса Кейт фотографировалась в окружении детей

Сегодня Кейт посетила сообщество для отцов и детей "Dadvengers" в Арнос-Гроув, в северном Лондоне, в рамках ее кампании Shaping Us, посвященной раннему детству. Ее Высочество хотела своим визитом подчеркнуть важную роль, которую папы играют в самые ранние годы своих детей,

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса была в полосатом джемпере, темно-синих джинсах клеш, куртке цвета хаки и грубых коричневых ботинках. Ее волосы были распущены и уложены красивыми волнами, также Кейт сделала классический легкий макияж на лице.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Она с удовольствием общалась с отцами, их детьми и остальными участниками мероприятия и фотографировалась.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Основанная в 2020 году организация "Dadvengers" стремится оказывать такую ​​же поддержку отцам, как и матерям, и уделяет особое внимание психическому здоровью. А Кэтрин, как известно, также очень озадачена этой темой.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый выход принцесса Кейт также появлялась на публике в джинсах клеш и в ярком жакете.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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