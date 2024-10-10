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В полосатом кардигане, юбке и лодочках: принцесса Елена посетила церемонию

В полосатом кардигане, юбке и лодочках: принцесса Елена посетила церемонию

Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Испанская принцесса, старшая сестра короля Филиппа VI, вышла в светское общество.

60-летняя инфанта Елена, герцогиня де Луго, посетила церемонию вручения наград Фонда MAPFRE в Casino de Madrid в Мадриде. Она приехала на светское мероприятие в коротком полосатом кардигане, коричневой шифоновой юбке длины миди и туфлях-лодочках с камнями на каблуках. Королевская особа сделала укладку и выразительный макияж, надела серьги-висюльки и золотое колье с крупным камнем на шее, на запястьях были часы и несколько золотых браслетов. Также Елена взяла с собой сумку из тисненной кожи на золотом ремешке-цепочке.

Принцесса Елена / © Getty Images
Принцесса Елена / Фото: Getty Images

Ранее мы показывали, как инфанта Елена была запечатлена папарацци на пристани. В обычной жизни дочь королевы Софии выглядит, как самая обыкновенная испанка, даже не скажешь, что она королевских кровей.

Инфанта Елена / © Getty Images
Инфанта Елена / Фото: Getty Images

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