В полосатом костюме и белом топе: премьер-министр Дании на саммите ЕС

Мэтте Фредериксен для своего выхода предпочла деловый светлый наряд с двубортным жакетом.

Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен приняла участие в саммите ЕС, который состоялся в здании Европейского Совета в Брюсселе.

Мэтте Фредериксен / Фото: Associated Press

Фотографы запечатлели, как политик шла по красной дорожке в деловом аутфите. На ней был белый топ и белый костюм в едва заметную полоску, состоявший из двубортного жакета и широких брюк со стрелками.

Мэтте Фредериксен / Фото: Associated Press

Мэтте сделала скромную прическу, макияж, подчеркнув глаза черным карандашом и завершила лук лаконичными серьгами-кольцами с камнями и широким золотым кольцом.

Мэтте Фредериксен / Фото: Associated Press

Напомним, Мэтте Фредериксен на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште предстала в костюме цвета фуксии, состоявшем из широких брюк и укороченного приталенного жакета с воротником-стойкой и пуговицами в тон.

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