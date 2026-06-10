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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
244
Время на прочтение
1 мин

В полосатом костюме и на шпильках: стройная Мелания Трамп появилась на мероприятии в Белом доме

Мелания Трамп во время ее второго пребывания в роли первой леди чаще носит брючные костюмы, чем платья.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мелания Трамп

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп приняла участие в инаугурационной церемонии награждения национальных чемпионов Presidential AI Challenge, которая состоялась в Белом доме в Вашингтоне.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Первая леди предстала там в белой рубашке и деловом черном костюме в белую полоску, который состоял из однобортного жакета с четкой линией плеч и прямых брюк-дудочек с тонким черным ремешком. Наряд она скомбинировала с черными остроносыми туфлями на высоких шпильках.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

В этом аутфите она выглядела стройной и эффектной.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания традиционно сделала любимую прическу с локонами, макияж смоки-айс и молочный маникюр.

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

Напомним, Мелания Трамп на одном из мероприятий в Белом доме появилась в романтическом розовом комбинезоне с цветочным принтом.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
244
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