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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В полосатом костюме и под руку с мужем-президентом: улыбающаяся Брижит Макрон в столице Вьетнама

После того, как первая леди дала «пощечину» своему мужу, к их паре приковано особое внимание публики и прессы.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Брижит и Эммануэль Макрон

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Фотографы запечатлели президента Франции Эммануэля Макрона и его жену Брижит Макрон, когда их встречали студенты с флагами во время их посещения Университета науки и технологий в Ханое. Президентские супруги выглядели счастливыми: они улыбались и шли под руку.

Первая леди выглядела стильно. На ней был кремовый костюм в полоску, состоявший из жакета с золотыми пуговицами и большими накладными карманами и брюк-клеш со стрелками. Жена президента также надела белую блузку с галстуком-бантом с логотипом бренда Louis Vuitton.

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Брижит и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Наряд Брижит скомбинировала с кремовыми кожаными туфлями-лодочками на шпильках и кремовым клатчем с металлической фурнитурой. Она сделала укладку с прикорневым объемом, макияж смоки-айс и украсила шею золотой цепочкой.

Эммануэль был одет в классический темно-синий костюм, белую рубашку, темно-синий галстук и черные туфли.

Напомним, после скандального момента с «пощечиной» в аэропорту во Вьетнаме Брижит и Эммануэль Макрон появляются на публике улыбающиеся и, держась за руки.

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