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В полосатом костюме и розовом галстуке: король Чарльз вручил премии в Букингемском дворце

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
58
Время на прочтение
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В полосатом костюме и розовом галстуке: король Чарльз вручил премии в Букингемском дворце

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Король Чарльз III вручил сегодня премии королевы Елизаветы II в области инженерии во время приема в Букингемском дворце.

Королевский прием в этот раз был особенно памятным, поскольку премия отмечает свое десятилетие. Награда присуждается инженерам, создавшим революционные инновации, приносящие пользу человечеству. Королева Елизавета вручила первую премию в 2013 году.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Чарльз III вручил премии Королевы Елизаветы победителям 2022 и 2023 годов, поскольку вручение ежегодной премии проводится каждые два года.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Монарх выглядел прекрасно в синем полосатом костюме, в белой рубашке в тонкую полоску и с розовым галстуком в животный принт. А обут в идеально начищенные черные туфли.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королева Камилла супруга не сопровождала. Вчера она провела свой прием в Кларенс-Хаусе по случаю 30-летия Фонда передовых искусств, на котором присутствовала и актриса Хелена Бонем Картер.

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Дата публикации
Просмотры
58
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