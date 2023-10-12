В полосатом костюме и розовом галстуке: король Чарльз вручил премии в Букингемском дворце

Король Чарльз III вручил сегодня премии королевы Елизаветы II в области инженерии во время приема в Букингемском дворце.
Королевский прием в этот раз был особенно памятным, поскольку премия отмечает свое десятилетие. Награда присуждается инженерам, создавшим революционные инновации, приносящие пользу человечеству. Королева Елизавета вручила первую премию в 2013 году.
Чарльз III вручил премии Королевы Елизаветы победителям 2022 и 2023 годов, поскольку вручение ежегодной премии проводится каждые два года.
Монарх выглядел прекрасно в синем полосатом костюме, в белой рубашке в тонкую полоску и с розовым галстуком в животный принт. А обут в идеально начищенные черные туфли.
Королева Камилла супруга не сопровождала. Вчера она провела свой прием в Кларенс-Хаусе по случаю 30-летия Фонда передовых искусств, на котором присутствовала и актриса Хелена Бонем Картер.
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