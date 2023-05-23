В полосатом костюме и с лаконичными серьгами: Елена Зеленская встретилась с иракской правозащитницей

Елена Зеленская встретилась с лауреаткой Нобелевской премии мира Надеждой Мурад, которая приехала в Украину по приглашению первой леди. Она рассказала госте о ситуации с военными преступлениями, которые совершили российские оккупанты в Украине, среди которых есть случаи сексуального насилия со стороны захватчиков.

Надия Мурад и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"С первых дней войны полицейские фиксируют сообщения о случаях сексуального насилия со стороны оккупантов. В составе специализированных мобильных групп представители полиции проработали все деоккупированные населенные пункты", – сказала Елена.

Первая леди отметила, что в документировании и расследовании очень важен нравственный подход к пострадавшим – для чего применяется, в частности, Кодекс Мурад.

"Спасатели, полицейские, врачи и социальные работники активно нарабатывают новые алгоритмы работы и взаимодействия, опираясь, среди прочего, на Кодекс Мурад. Он дает ответы, как выстроить доверие с людьми, пережившими эту глубокую травму и поддержать их. Для части прокуроров и правоохранителей именно ваше имя стало синонимом человечности и этики", – отметила Елена, обращаясь к Надие.

Елена Зеленская и Надия Мурад / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленьска и Мурад посетили пгт Бородянку на Киевщине, которое находилось под российской оккупацией, где осмотрели последствия "русского мира".

"Кадры из изуродованной россиянами Бородянки, которые облетели мир… И все-таки Бородянка жива и живет. Наша гостья Надежда Мурад в очередной раз подчеркнула: должны документировать все российские преступления. Это понадобится для международного трибунала по осуждению виновных в агрессии против Украины. Бородянка уже получает восстановление. Должна получить и справедливость", – добавила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На этой встрече Елена предстала в деловом образе. На ней был черный костюм в белую полоску, состоявший из двубортного жакета и прямых широких брюк, а также белая блузка. Обута она была в черные туфли на низком ходу.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала укладку с локонами, нежный макияж, украсила уши лаконичными серьгами, а шею – золотой цепочкой.

Надия Мурад была одета в тренч цвета хаки, черный топ, джинсы и белые кроссовки.

Елена Зеленская и Надия Мурад / Фото: Instagram Елены Зеленской

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