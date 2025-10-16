- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 1 мин
В полосатом костюме и с насыщенным макияжем: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на церемонии в Риме
Джорджа Мелани на деловые встречи любит одевать брюччные костюмы.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась с генеральным директором ФАО Цюй Дунъюем на церемонии по случаю Всемирного дня продовольствия в Риме.
Политик предстала там в деловом синем костюме в полоску, который состоял из двубортного жакета и брюк свободного кроя. Лук она дополнила белым свитером и синими остроносыми туфлями-лодочками.
У Мелони была идеально ровная укладка, насыщенный макияж смоки-айс и с розовой помадой, серьги с камнями в ушах и такое же кольцо на руке.
Напомним, Джорджа Мелони на саммите в Египте появилась в бледно-лавандовом костюме и слингбэках с каблуками-чарками.