Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В полосатом костюме и с новой прической: Шарлотта Казираги сходила на показ Chanel

В полосатом костюме и с новой прической: Шарлотта Казираги сходила на показ Chanel

Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Монакская журналистка и племянница князя Монако Альбера II - Шарлотта Казираги – посетила показ Дома Chanel в Париже.

На Парижскую неделю моды Шарлотта Казираги приехала, чтобы посмотреть на новую коллекцию женской одежды Chanel сезона весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже.

Шарлотта Казираги надела полосатый костюм от Chanel, который сочетала с черными туфлями-лодочками из кожи на фигурных каблуках, а на плече у нее висела сумка Chanel на ремешке-цепочке. Шарлотта сделала макияж в натуральных оттенках и обстригла волосы в каре.

Шарлотта Казираги / © Getty Images
Шарлотта Казираги / Фото: Getty Images

Фэшн-шоу Chanel посетила также британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая выбрала для выхода белый твидовый костюм и бело-черные туфли на каблуках.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press
Наоми Кэмпбелл / Фото: Associated Press

Читайте также:

Казаки шли в ногу со временем! Экскурсия по заповеднику “Чернигов древний” вживую

Казаки шли в ногу со временем! Экскурсия по заповеднику “Чернигов древний” вживую

Похожие темы:

Следующая публикация