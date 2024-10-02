В полосатом костюме и с новой прической: Шарлотта Казираги сходила на показ Chanel

Монакская журналистка и племянница князя Монако Альбера II - Шарлотта Казираги – посетила показ Дома Chanel в Париже.
На Парижскую неделю моды Шарлотта Казираги приехала, чтобы посмотреть на новую коллекцию женской одежды Chanel сезона весна-лето 2025 в рамках Недели моды в Париже.
Шарлотта Казираги надела полосатый костюм от Chanel, который сочетала с черными туфлями-лодочками из кожи на фигурных каблуках, а на плече у нее висела сумка Chanel на ремешке-цепочке. Шарлотта сделала макияж в натуральных оттенках и обстригла волосы в каре.
Фэшн-шоу Chanel посетила также британская супермодель Наоми Кэмпбелл, которая выбрала для выхода белый твидовый костюм и бело-черные туфли на каблуках.
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