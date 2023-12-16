В полосатом костюме и с платком-паше: Елена Зеленская во Львовской области

Елена Зеленская в рамках своей поездки во Львовскую область посетила Львовский медицинский профессиональный колледж последипломного образования. Это единственное в Украине учреждение, которое занимается последипломным образованием медицинских сестер и фармацевтов.

Фотографии с визита она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди пообщалась с преподавателями и учащимися там медиками.

"Еще ценнее то, что колледж взял на себя лидерство во внедрении современных практически ориентированных методик обучения медицинских работников. Коллектив колледжа – в постоянном поиске, привлекает европейский опыт подготовки медицинского персонала", – сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди также добавила, что нашей стране необходима стратегия развития медсестринства.

"Потому что эта профессия в условиях российского вторжения приобрела стратегическое значение. Чтобы медсестры помогли всем нуждающимся пациентам, государство должно помочь им", — отметила она.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в черном деловом костюме в полоску, черной рубашке и черной обуви. В надгрудном кармане был черный платок-паше с принтом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена сделала аккуратную укладку, дневной макияж и завершила лук лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, ранее Елена Зеленская появилась на деловой встрече в сером жакете и черной блузке.

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