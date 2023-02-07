В полосатом костюме и серьгах-пусетах: вице-президент США выступила во время круглого стола в Вашингтоне

Вице-президент США Камала Харрис приняла участие в круглом столе с правительственными лидерами и представителями частного сектора в Белом доме в Вашингтоне. Обсуждали причины миграции из Северной Центральной Америки. Камала выступила с докладом.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Харрис, традиционно, выбрала деловой образ. На ней был серый топ и серый костюм в едва заметную полоску, состоявший из приталенного жакета и прямых брюк.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Вице-президент сделала аккуратную укладку, макияж с черными стрелками, надела на шею черные бусы, а в ушах были черные серьги-пусеты из этого самого комплекта. К лацкану жакета она прикрепила серебряную брошь в виде флага.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис появилась на торжественном вручении премии Центра Кеннеди в элегантном аутфите, состоявшем из топа с асимметричной баской и длинной юбкой. Талию она подчеркнула серебристым поясом.

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