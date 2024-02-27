В полосатом костюме и шляпе с перьями: королева Камилла возглавила памятную службу в Виндзоре

Королева Камилла возглавила королевскую семью на службе благодарения в память о короле Греции Константине II, прошедшей в соборе Святого Георгия в Виндзоре.

76-летняя королева прибыла отдельно от других членов королевской семьи. Среди посетивших службу членов семьи был принц Эндрю, его бывшая жена Сара Йоркская, их дочери принцессы Беатрис и Евгения с мужьями, Майк Тиндалл с женой Зарой Тиндалл и принцесса Анна.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла приехала в темно-синем полосатом костюме, состоявшем из юбки и короткого жакета, надела синюю шляпу с широкими полями и перьями, была в кожаных перчатках и замшевых туфлях-лодочках. В руках у Камиллы была синяя сумка от Chanel, а на воротнике ее жакета броши в виде бриллиантовых кленовых листьев. Также Ее величество надела жемчужные серьги, сделала прическу и макияж.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Службу не посетили король Чарльз III (по состоянию здоровья) и наследник трона принц Уильям (из-за личных проблем). Первоначально поминальная служба была запланирована на январь, но была отложена из-за заявления о здоровье короля Чарльза и принцессы Уэльской Кэтрин.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Британская королевская семья / Фото: Associated Press

Принцесса Анна и королева Камилла / Фото: Associated Press

Также на службу прибыли король и королева Испании. Летиция появилась на публике в элегантном синем платье и пальто.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На мероприятии были замечены принцесса Греции Феодора, принц Греции Филипп, королева Испании София, а еще наследная принцесса Греции Мария Шанталь и наследный принц Греции Павлос.

Принцесса Греции Феодора, принц Греции Филипп, королева Испании София / Фото: Associated Press

Наследная принцесса Греции Мария Шанталь и наследный принц Греции Павлос / Фото: Associated Press

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