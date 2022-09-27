В полосатом купальнике и жилете: Иванка Трамп показала, как училась серфингу

Иванка Трамп показала снимки и видео со своего отдыха, на котором она взялась овладевать серфингом.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Иванка – прекрасная старательная ученица, поэтому она довольно быстро научилась кататься. Без падений, конечно, не обошлось. Кстати, на фоне Трамп на фото можно увидеть радугу – это хороший знак.

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Дочь экс-президента опубликовала видео, на котором она хорошо держится на доске. Одета Трамп в полосатый купальник с длинным рукавом и спасательный жилет. Судя по улыбке Иванки, она кайфует от серфинга.

Напомним, Иванка показала милое фото с мужем Джаредом Кушнером.

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