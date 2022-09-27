В полосатом купальнике и жилете: Иванка Трамп показала, как училась серфингу

Иванка любит экстремальные виды спорта.
Иванка Трамп показала снимки и видео со своего отдыха, на котором она взялась овладевать серфингом.
Иванка – прекрасная старательная ученица, поэтому она довольно быстро научилась кататься. Без падений, конечно, не обошлось. Кстати, на фоне Трамп на фото можно увидеть радугу – это хороший знак.
Дочь экс-президента опубликовала видео, на котором она хорошо держится на доске. Одета Трамп в полосатый купальник с длинным рукавом и спасательный жилет. Судя по улыбке Иванки, она кайфует от серфинга.
Напомним, Иванка показала милое фото с мужем Джаредом Кушнером.
Читайте также: