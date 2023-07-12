В полосатом наряде и почти без макияжа: скромная Сара Чатто побывала на Уимблдоне

Дочь принцессы Маргарет – леди Сара Чатто – появилась на Уимблдонском теннисном турнире.
59-летняя Сара Чатто посетиле девятый день теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне. Ее засняли на трибунах фотографы.
Одета женщина была в черно-белуе полосатое платье, под которым виднелась белая футболка. Выглядела королевская особа максимально скромно, она не стала одевать шляпу и делать выразительный макияж, напротив, была почти вовсе без косметики на лице. В уши надела серьги-гвоздики. И очень внимательно наблюдала за происходящим на корте.
Недавно мы рассказывали вам, кто такая Сара Чатто и почему она желает оставаться в тени своих королевских родственников.
Как жаль, что принцесса Уэльская в этом году на Уимблдонском турнире появилась пока всего лишь раз. Хотя до конца недели еще есть время и мы все же надеемся увидеть Кейт еще как минимум на финальных матчах.
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