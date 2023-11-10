В полосатом пальто и коротком платье: Брижит Макрон на встрече с Еленой Зеленской

Первая леди Франции любит короткими нарядами подчеркивать свои стройные ноги.
Брижит Макрон встречала у себя в гостях, в Елисейском дворце, свою украинскую коллегу Елену Зеленскую, приехавшую во Францию с официальным визитом.
Первые леди посетили начальную школу Арбалет, где учатся украинские дети. Брижит и Елена пообщались со школьниками и учителями.
Первая леди Франции выбрала для своего делового аутфита черный наряд в полоску. Он состоял из пальто, которое имитировало удлиненный жакет, и платья-футляра до колен. Короткая длина платья прекрасно подчеркнула стройные ноги госпожи Макрон.
Образ Брижит дополнила черными лакированными туфлями на шпильках. Она сделала объемную укладку и любимый макияж смоки-айс.
Напомним, Елена Зеленская появилась на встрече с Брижит Макрон в бежевом костюме от украинского бренда и коричневых туфлях.
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