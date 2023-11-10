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В полосатом пальто и коротком платье: Брижит Макрон на встрече с Еленой Зеленской

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
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Время на прочтение
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В полосатом пальто и коротком платье: Брижит Макрон на встрече с Еленой Зеленской

Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Первая леди Франции любит короткими нарядами подчеркивать свои стройные ноги.

Брижит Макрон встречала у себя в гостях, в Елисейском дворце, свою украинскую коллегу Елену Зеленскую, приехавшую во Францию с официальным визитом.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / © Associated Press
Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Первые леди посетили начальную школу Арбалет, где учатся украинские дети. Брижит и Елена пообщались со школьниками и учителями.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская и Брижит Макрон / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская и Брижит Макрон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Франции выбрала для своего делового аутфита черный наряд в полоску. Он состоял из пальто, которое имитировало удлиненный жакет, и платья-футляра до колен. Короткая длина платья прекрасно подчеркнула стройные ноги госпожи Макрон.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Образ Брижит дополнила черными лакированными туфлями на шпильках. Она сделала объемную укладку и любимый макияж смоки-айс.

Брижит Макрон и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Брижит Макрон и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская появилась на встрече с Брижит Макрон в бежевом костюме от украинского бренда и коричневых туфлях.

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Дата публикации
Просмотры
530
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