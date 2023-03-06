В полосатом пальто и с идеальным маникюром: королева София вышла в свет

На днях королева София присутствовала на традиционном мероприятии благодарения Христу Мединачели в церкви Иисуса Мединачели в Мадриде. Ее Величество прибыла на мероприятии в черных широких брюках и пальто в полоску, а обута была в замшевые ботинки на высоких каблуках.

Королева сделала свою классическую прическу, легкий макияж был у нее на лице, в ушах были серьги, а на пальто пришпилена брошка в виде стрекозы. На пальцах сверкало несколько золотых колец, а также был сделано французский маникюр.

Королева София / Фото: Getty Images

В отличие от своей невестки королевы Летиции, которая, как мы уже знаем, пренебрегает даже гигиеническим маникюром, ее свекровь держит свои ногти всегда в идеально состоянии.

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