В полосатом платье и без каблуков: Меган Маркл подловили на свидании с принцем Гарри

В преддверии своего дня рождения Меган Маркл решила сходить с мужем - британским принцем Гарри - в ресторан.
Герцогов Сассекских заметили в Монтесито буквально на следующий день после того, как впервые за несколько месяцев они появилась на публике, снявшись в коротком ролике благотворительной организации. Они ходили в Tre Lune - популярный ресторан в Монтесито, который часто посещают Кортни Кардашьян и ее муж Трэвис Бейкер, а также другие знаменитости. На герцогине было длинное платье без бретелек от бренда Posse. Платье было в широкие черные и белые полосы, а стоимость такого наряда сейчас составляет 239 долларов.
Наряд Меган дополнила черными кожаными сандалиями с Т-образным ремешком от бренда Emme Parsons, а также оригинальным клатчем от Cult Gaia с которым она уже появлялась на публике ранее. В ушах у герцогини были золотые серьги Tabayer, на руке часы Cartier, принадлежащие ранее принцессе Диане, а также несколько золотых браслетов.
Все фотографии образа Меган Маркл вы можете детально рассмотреть здесь.
Также добавим, что Меган и Гари на фото выглядели очень мило и счастливо, что противоречит недавним слухам в западных СМИ, утверждающих, что супруги переживают не лучшие времена и на грани развода.
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