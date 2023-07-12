В полосатом платье и босоножках от Saint Laurent: Зара Тиндалл с мужем приехала на Уимблдон

Зара и Майк Тиндалл сегодня тоже прибыли на Уимблдон.

Супруги посещают десятый день Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета, который проходит в Лондоне.

Зара и Майк Тиндалл на Уимблдоне / Фото: Associated Press

42-летняя Зара была одета в полосатое платье-рубашку с поясом на талии от Me + Em, дополнив образ сумкой от Aspinal of London и белой шляпой от Джесс Коллетт, которую держала в руках. Обута Зара была в кожаные босоножки на высокой платформе от Saint Laurent, которые отлично сочетались с сумкой и коричневыми солнцезащитными очками. Также в руках у нее был белый жакет. На шее сверкала тонкая золотая цепочка, а в ушах были серьги-кольца.

Зара и Майк Тиндалл на Уимблдоне / Фото: Associated Press

Супруг Зары – Майк Тиндалл – был одет в светло серый пиджак, белую рубашку и полосатый галстук, который явно подбирал под образ жены. На мужчине также были серые брюки, коричневые туфли и коричневые очки от солнца.

Зара и Майк Тиндалл на Уимблдоне / Фото: Getty Images

В этот же день Уимблдон посетила королева Камилла. Она приехала без короля Чарльза и выглядела великолепно в белом платье-пальто.

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