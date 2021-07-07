В полосатом платье и эспадрильях: Зара Тиндолл с мужем приехала на Уимблдон

Внучка королевы Елизавета II посетила Уимблдонский теннисный турнир.
40-летняя Зара Тиндолл вместе с мужем Майком была запечатлена сегодня фотографами во время девятого дня теннисного турнира чемпионата Уимблдона.
После рождения третьего ребенка и первого сына (пара также воспитывает двоих дочерей) в марте 2021 года Зара практически не появлялась на публике. А в те редкие выходы, которые случались, не попадала под прицел папарацци.
Сегодня на теннисном турнире внучка королевы Великобритании появилась в темно-синем полосатом платье-рубашке и черных эспадрильях на завязках. Через плечо у Зары висела небольшая кожаная сумка, а на ней был черный платок. На лице у многодетной матери был легкий макияж, а короткие белые волосы развивались на ветру. Майк Тиндолл одет в нежно-голубой пиджак, белую рубашку, черные брюки и синий галстук улыбался и обнимал жену за талию. Пара выглядит очень счастливой и наслаждается прекрасным днем на свежем воздухе.
Напомним, ранее герцогиня Кембриджская также посещала Уимблдон на прошлой неделе. Там Кейт приготовила клубничный десерт, а также из-за контакта с человеком у которого оказался подтвержденный COVID-19 оказалась на самоизоляции.
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