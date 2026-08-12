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В полосатом платье и изумрудах матери-королевы: принцесса Амалия на гала-мероприятии
Принцесса Амалия Нидерландская присутствовала на гала-мероприятии во время открытия Чемпионата мира FEI 2026 года в Ахене.
Чемпионат мира FEI — это глобальное конное мероприятие, где разыгрываются мировые титулы в выездке, троеборье, драйвинге, пара-выездке, конкуре и вольтижировке, которое проходит в Allianz Park.
Наследница нидерландского престола появилась на мероприятии в бело-зеленом полосатом сарафане на бретельках от Nina Blancun, подобрав к наряду замшевые изумрудные туфли и серьги-висюльки с изумрудными камнями из ювелирной шкатулки ее матери – королевы Максимы.
Также образ принцесса дополнила лаконичный изумрудным клатчем. Волосы Амалия собрала частично заколкой сзади и сделала весьма выразительный макияж. Приехала на мероприятие принцесса Оранская в золотой карете.
Днем принцесса посетила открытие Чемпионата мира FEI 2026 года в Ахене, где блистала в более непринужденном образе.