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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В полосатом платье и изумрудах матери-королевы: принцесса Амалия на гала-мероприятии

Принцесса Амалия Нидерландская присутствовала на гала-мероприятии во время открытия Чемпионата мира FEI 2026 года в Ахене.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Катарина-Амалия

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Чемпионат мира FEI — это глобальное конное мероприятие, где разыгрываются мировые титулы в выездке, троеборье, драйвинге, пара-выездке, конкуре и вольтижировке, которое проходит в Allianz Park.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Наследница нидерландского престола появилась на мероприятии в бело-зеленом полосатом сарафане на бретельках от Nina Blancun, подобрав к наряду замшевые изумрудные туфли и серьги-висюльки с изумрудными камнями из ювелирной шкатулки ее матери – королевы Максимы.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Также образ принцесса дополнила лаконичный изумрудным клатчем. Волосы Амалия собрала частично заколкой сзади и сделала весьма выразительный макияж. Приехала на мероприятие принцесса Оранская в золотой карете.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Днем принцесса посетила открытие Чемпионата мира FEI 2026 года в Ахене, где блистала в более непринужденном образе.

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия / © Getty Images

 

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