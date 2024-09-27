В полосатом платье и на шпильках: элегантная Брижит Макрон пришла на показ Balmain

Первая леди Франции в красивом луке появилась на Парижской неделе моды.
Брижит Макрон снова посетила Неделю моды в Париже. В этот раз первая леди побывала на показе коллекции весна 2025 Модного дома Balmain.
Первая леди сфотографировалась с креативным директором бренда Оливье Рустеном, который обнял ее за плечи, и заняла место в первом ряду.
Брижит появилась на фэшн-шоу в синем обтягивающем платье миди в полоску и со сложным кроем спереди. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру супруги президента.
Аутфит она дополнила синими кожаными остроносыми туфлями на шпильках, а также черным клатчем. У Макрон была аккуратная прическа "Мальвина" и любимый макияж смоки-айс. Уши она украсила роскошными серьгами с камнями, а руки – золотым браслетом с жемчугом и кольцами с камнями.
Напомним, Брижит Макрон на показ бренда Dior пришла в черном коротком платье и жакете в гусарском стиле, украшенном на воротнике двумя жемчужинами.
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