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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В полосатом платеь и розовом кардигане: леди Амелия Виндзор приехала на выставку цветов

Британская королевская особа снова посетила Chelsea Flower Show.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леди Амелия Виндзор

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор побывала на стенде Penelope Chilvers x Kitten Grayson на выставке цветов, которая проходит в лондонском районе Челси.

Девушка надела полосатое платье-макси и розовый кардиган, дополнив образ розовыми эспадрильями, несколькими золотыми кольцами на пальцах и браслетами на запястьях.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Амелия распустила волосы, у нее на голове были очки от солнца и легкий дневной макияж на лице.

Напомним, в первый день на выставке цветов в Челси девушка появилась в черном кроп-топе, который надела без белья и макси-юбке тоже черного цвета, в сочетании с замшевыми туфлями.

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

Леди Амелия Виндзор / © Getty Images

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