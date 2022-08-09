В полосатом платье и с очками на поясе: Джилл Байден на Южной лужайке Белого дома

Первая леди США вернулась с мужем из поездки в пострадавший от наводнений регион.
Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден, когда они шли по Южной лужайке из частного самолета в Белый дом.
Президентские супруги вернулись из Кентукки, где они посетили районы, пострадавшие от наводнений.
Первая леди выглядела великолепно. Она была одета в черно-белое полосатое платье миди на пуговицах и с поясом на талии. На пояс Джилл повесила оптические очки в песочно-терракотовой оправе.
К платью она надела свои любимые эспадрильи на танкетке и с завязками на лодыжке.
Аутфит Байден дополнила золотыми браслетами, часами, серьгами-кольцами и изящными цепочками на шее. Она сделала себе укладку и макияж с акцентом на глазах.
Джо был одет в темно-синий костюм, голубую рубашку в клетку и черные туфли.
Напомним, Байден посетила академию Шульце в Детройте. Там первая леди показала новый деловой образ. Она предстала в светлом брючном костюме, белой блузке и синих эспадрильях на танкетке.
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