В полосатом платье и с очками на поясе: Джилл Байден на Южной лужайке Белого дома

Первая леди США вернулась с мужем из поездки в пострадавший от наводнений регион.

Фотографы запечатлели президента США Джо Байдена и его жену Джилл Байден, когда они шли по Южной лужайке из частного самолета в Белый дом.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентские супруги вернулись из Кентукки, где они посетили районы, пострадавшие от наводнений.

Первая леди выглядела великолепно. Она была одета в черно-белое полосатое платье миди на пуговицах и с поясом на талии. На пояс Джилл повесила оптические очки в песочно-терракотовой оправе.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

К платью она надела свои любимые эспадрильи на танкетке и с завязками на лодыжке.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Аутфит Байден дополнила золотыми браслетами, часами, серьгами-кольцами и изящными цепочками на шее. Она сделала себе укладку и макияж с акцентом на глазах.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джо был одет в темно-синий костюм, голубую рубашку в клетку и черные туфли.

Напомним, Байден посетила академию Шульце в Детройте. Там первая леди показала новый деловой образ. Она предстала в светлом брючном костюме, белой блузке и синих эспадрильях на танкетке.

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