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В полосатом платье и с жемчужными серьгами: пресс-секретарь Байдена на брифинге

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В полосатом платье и с жемчужными серьгами: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер обтягивающем платьем подчеркнула фигуру.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер появилась на брифинге в Вашингтоне в новом интересном аутфите.

Карин надела обтягивающее фиолетовое платье в черную полоску и с высокой горловиной, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру. Наряд она скомбинировала с сапогами до колен.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Образ Жан-Пьер дополнила фирменными кудрями, неизменным макияжем с персиковыми тенями и элегантными серьгами с жемчугом. Молочный маникюр завершил лук пресс-секретаря.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер вышла к журналистам в розовом мини-платье без рукавов и бархатных бежевых туфлях на шпильках.

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Дата публикации
Просмотры
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