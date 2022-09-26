В полосатом платье и укороченном жакете: принцесса Како в нежном образе посетила спортивное заведение

Японская принцесса Како на днях посетила спортивное заведение для людей с ограниченными возможностями в Токио. Там она пообщалась с ними и осмотрела помещение.

Принцесса предстала в нежном аутфите. На ней было полосатое бело-бирюзовое платье, сверху которого она надела белый укороченный жакет без пуговиц и с рукавами три четверти.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Наряд Како дополнил белыми туфлями на стойких каблуках и белым клатчем.

Принцесса сделала скромную прическу, уши украсила серебряными серьгами с бриллиантами и надела на лицо защитную маску.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Напомним, летом принцесса Како в голубом платье с цветочной вышивкой и молочной шляпе посетила храм Мэйдзи Джинга в Токио.

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