В полосатом платье-рубашке: Джилл Байден сфотографировали папарацци возле вертолета

Первая леди продемонстрировала простой и непринужденный летний образ.
Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл Байден сфотографировали, когда они выходили из вертолета в Делавэре. Супруги провели выходные в Уилмингтоне, где катались на велосипедах и отдыхали на пляже, читая книги под зонтиком.
Для перелета первая леди надела платье-рубашку с длинными рукавами в белые и голубые полос. Наряд был ниже колен, с белыми пуговицами, а талияю украшал пояс-жгут.
Также на Джилл Байден были белые босоножки на танкетке от бренда Gucci. Волосы она уложила в объемную прическу, сделала французский маникюр и надела свои любимые украшения: несколько золотых браслетов, часы от Cartier и подвеску со словом “мама”, которую никогда не снимает.
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