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В полосатом платье-рубашке и эспадрильях: герцогиня Софи сходила на фестиваль
Герцогиня Эдинбургская посетила фестиваль регенеративного сельского хозяйства Groundswell на ферме Ланнок в Хартфордшире.
60-летняя герцогиня облачилась в платье-рубашку от Suzannah London в полоску и с поясом на талии, обула серые эспадрильи на платформе и шнуровке с лентами от Penelope Chilvers, на плече у нее висела сумка Sophie Habsburg на длинном ремешке.
Софи собрала волосы в низкий хвост, у нее на лице были солнцезащитные очки Stella Mccartney, золотые серьги Giulia Barela Jewelry в ушах, подвеска на шее и браслет из 18-каратного желтого золота с бриллиантами Asprey London на запястье.
Напомним, недавно герцогиня Эдинбургская в цветочном платье и белых эспадрильях сходила на выставку цветов.