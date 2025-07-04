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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В полосатом платье-рубашке и эспадрильях: герцогиня Софи сходила на фестиваль

Герцогиня Эдинбургская посетила фестиваль регенеративного сельского хозяйства Groundswell на ферме Ланнок в Хартфордшире.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софи

Герцогиня Софи / © Getty Images

60-летняя герцогиня облачилась в платье-рубашку от Suzannah London в полоску и с поясом на талии, обула серые эспадрильи на платформе и шнуровке с лентами от Penelope Chilvers, на плече у нее висела сумка Sophie Habsburg на длинном ремешке.

Софи собрала волосы в низкий хвост, у нее на лице были солнцезащитные очки Stella Mccartney, золотые серьги Giulia Barela Jewelry в ушах, подвеска на шее и браслет из 18-каратного желтого золота с бриллиантами Asprey London на запястье.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Напомним, недавно герцогиня Эдинбургская в цветочном платье и белых эспадрильях сходила на выставку цветов.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

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