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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В полосатом платье-рубашке и соломенной шляпе: Зара Тиндалл на мероприятии в Виндзоре

У Зары Тиндалл много рабочих мероприятий этим летом.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images

Завершился Королевский Аскот, где дочь принцесса Анны посещала каждый день конных соревнований и демонстрировала ежедневно элегантные луки.

Зара Тиндалл в Аскоте / © Getty Images

Зара Тиндалл в Аскоте / © Getty Images

Зара и Майк Тиндалл в Аскоте / © Getty Images

Зара и Майк Тиндалл в Аскоте / © Getty Images

Принцесса Анна и Зара Тиндалл в Аскоте / © Getty Images

Принцесса Анна и Зара Тиндалл в Аскоте / © Getty Images

А вчера 44-летняя Зара посетила финал Королевского кубка Виндзора в Большом Виндзорском парке. Она приехала в полосатом платье-рубашке кремового цвета в полоску и с поясом на талии от Polo Ralph Lauren, обула босоножки Tommy Hilfiger на платформе и была в соломенной шляпе с черной лентой.

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл / © Getty Images

У Зары в ушах были золотые серьги-колечки, часы на запястье и несколько колец на пальцах. В руках у Тиндалл были солнцезащитные очки MONC.

Напомним, недавно мы рассказывали о любимых аксессуарах дочери принцессы Анны, в которых она часто появляется на публике.

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