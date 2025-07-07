В полосатом платье-рубашке: мама принцессы Кейт появилась с мужем на Уимблдоне

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images

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Кэрол и Майкл Миддлтон присутствовали на восьмом дне Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

70-летняя Кэрол выбрала для выхода в свет полосатое платье-рубашку, которое сочетала с нюдовыми босоножками без каблуков и небольшой молочной сумкой на круглой ручке. Миссис Миддлтон дополнила свой образ стильной укладкой, легким мейк-апом и светлым маникюром.

Кэрол и Майкл Миддлтон / © Getty Images

Майкл Миддлтон прибыл на теннисный турнир в голубой рубашке, молочном костюме и с галстуком в мелкий принт. Обут он был в замшевые туфли на шнуровке.

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Напомним, на Уимблдоне уже побывали принцесса Беатрис с мамой Сарой Йоркской, леди Амелия Виндзор и принцесса Майкл Кентская. Ожидается, что принцесса Уэльская Кейт посетит один из финальных матчей, прежде, чем семья отправится в летний отпуск.

Принцесса Беатрис и Сара Йоркская / © Getty Images