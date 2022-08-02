В полосатом платье с белым воротником: принцесса Шарлотта очаровала всех на Играх в Бирмингеме

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин взяли сегодня с собой на Игры Содружества дочь принцессу Шарлотту. Милая Шарлотта снова очаровала публику.
Это первое посещение принцессой такого мероприятия. Шарлотта появилась на публике в платье в черно-белую полоску и с белым воротником от бренда Rachel Riley, которое сейчас со скидкой можно купить за 39 фунтов стерлингов.
Наверняка этот наряд принцессы тут же будет раскуплен королевскими поклонниками, как это произошло с футболкой, которую дочь Кембриджских надевала в тот день, когда вместе с отцом записывала видео поддержки для команды женской сборной Англии по футболу.
Волосы принцессы Шарлотты были заплетены в две косички, и выглядела она очень мило и, конечно, оказалась в центре внимания. Но принцесса не робкая и к тому же привыкла быть на публике.
Напомним, ее мама - герцогиня Кейт - для этого выхода выбрала белый брючный костюм от Alexander McQueen, к которому подобрала интересные туфли на плоской подошве.
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