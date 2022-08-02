Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В полосатом платье с белым воротником: принцесса Шарлотта очаровала всех на Играх в Бирмингеме

Дата публикации
Просмотры
5628
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В полосатом платье с белым воротником: принцесса Шарлотта очаровала всех на Играх в Бирмингеме

Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин взяли сегодня с собой на Игры Содружества дочь принцессу Шарлотту. Милая Шарлотта снова очаровала публику.

Это первое посещение принцессой такого мероприятия. Шарлотта появилась на публике в платье в черно-белую полоску и с белым воротником от бренда Rachel Riley, которое сейчас со скидкой можно купить за 39 фунтов стерлингов. 

Принцесса Шарлотта / © Getty Images
Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Наверняка этот наряд принцессы тут же будет раскуплен королевскими поклонниками, как это произошло с футболкой, которую дочь Кембриджских надевала в тот день, когда вместе с отцом записывала видео поддержки для команды женской сборной Англии по футболу.

Волосы принцессы Шарлотты были заплетены в две косички, и выглядела она очень мило и, конечно, оказалась в центре внимания. Но принцесса не робкая и к тому же привыкла быть на публике.

Принцесса Шарлотта / © Associated Press
Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press
Платье, как у принцессы Шарлотты / © rachelriley.co.uk
Платье, как у принцессы Шарлотты / Фото: rachelriley.co.uk

Напомним, ее мама - герцогиня Кейт - для этого выхода выбрала белый брючный костюм от Alexander McQueen, к которому подобрала интересные туфли на плоской подошве.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / © Associated Press
Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Associated Press
Принцесса Шарлотта / © Getty Images
Принцесса Шарлотта / Фото: Getty Images

Читайте также:

Следующая публикация