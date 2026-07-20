В полосатом платье с открытой спиной: Иванка Трамп сходила с мужем на финал чемпионата мира по футболу

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером посетила финал Клубного чемпионата мира по футболу, который состоялся на стадионе MetLife Stadium в США. В Instagram она поделилась фотографиями своего женственного образа.

Для спортивного мероприятия дочь президента США выбрала изящный летний наряд. На ней было платье Louise от бренда Staud нежного желтого оттенка в тонкую черную полоску. Наряд имел глубокий V-образный вырез, воротник-халтер, красиво открывавший плечи, и эффектную открытую спину. Платье прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Свой наряд Иванка дополнила белыми босоножками на соломенной танкетке с тонкими ремешками, плетеным белым клатчем и жемчужными серьгами. На матч она также надела белые солнцезащитные очки в ретро-стиле. Волосы Трамп распустила и сделала макияж с акцентом на глазах.

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Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

На одном из снимков Иванка позировала вместе со своей сестрой Тиффани Трамп, которая была одета в платье-сафари цвета хаки с короткими рукавами, золотыми пуговицами и поясом на талии, в черных босоножках и солнцезащитных очках.

Тиффани и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Джаред Кушнер, в свою очередь, остановил свой выбор на светло-голубой льняной рубашке, светлых брюках и солнцезащитных очках, которые повесил на воротник рубашки.

Напомним, Иванка Трамп в белом платье с бахромой и с клатчем в форме ракушки появилась на вечеринке.

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