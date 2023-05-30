В полосатом платье: Зара Тиндалл устроила танцы в Монако

В Instagram появилось видео, на котором видно, как Зара танцует в наушниках, которые одолжила у диджея. Роликом в Сети поделилась лучшая подруга Зары и телеведущая Натали Пинкхэм. Зара Тиндалл была одета в синее полосатое платье-рубашку и солнцезащитные очки.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Также супруги Зара и Майк были сфотографированы среди высокопоставленных гостей Гран-при Монако в воскресенье. Зара выглядела прекрасно в лимонном платье Zimmermann с цветочным принтом и в очках со светлой оправой.

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Также Гран-при Монако посетили княгиня Шарлин и князь Альбер II. Шарлин появилась на публике с новым цветом волос.

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