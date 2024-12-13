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В полосатом сарафане с белым поясом: Иванка Трамп со старшим сыном появилась на спортивном мероприятии

В полосатом сарафане с белым поясом: Иванка Трамп со старшим сыном появилась на спортивном мероприятии

В полосатом сарафане с белым поясом: Иванка Трамп со старшим сыном появилась на спортивном мероприятии

Иванка Трамп с сыном / Фото: Associated Press

Иванка с семьей приняла участие в жеребьевке финальной части клубного чемпионата мира по футболу, который состоится в июне-июле 2025 года в Соединенных Штатах.

Иванка Трамп вместе с мужем Джаредом Кушнером и их старшим сыном Теодором посетили жеребьевку клубного чемпионата мира по футболу FIFA 2025 в Майами.

Джаред Кушнер, Иванка Трамп и их сын / © Associated Press
Джаред Кушнер, Иванка Трамп и их сын / Фото: Associated Press

На мероприятии Иванка вышла на сцену с Теодором, которому выпала честь принять участие в жеребьевке.

Иванка Трамп с сыном / © Associated Press
Иванка Трамп с сыном / Фото: Associated Press
Сын Иванки Трамп / © Associated Press
Сын Иванки Трамп / Фото: Associated Press

Дочь новоизбранного президента США предстала там в белом сарафане в темную полоску, с круглым вырезом и пуговицами на юбке. Талию она подчеркнула белым кожаным поясом.

Иванка Трамп с сыном / © Associated Press
Иванка Трамп с сыном / Фото: Associated Press

Иванка выглядела красиво с прической с локонами, макияжем смоки-айс и молочным маникюром. На шее у нее было ожерелье с кристаллами, а на руке – кольцо с бриллиантом и золотой браслет с камнями.

Напомним, Иванка Трамп в купальнике похвасталась идеальной фигурой на отдыхе.

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