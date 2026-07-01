В полосатом сарафане с V-образным декольте: Иванка Трамп продемонстрировала летний образ

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

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Иванка Трамп поделилась в Instagram серией новых фотографий, сделанных во время семейного отдыха в президентской резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд.

На снимках дочь президента запечатлена у знаменитой вывески Camp David, а также вместе со своими детьми.

Иванка Трамп с детьми / © Instagram Иванки Трамп

Иванка позировала в нежном летнем наряде. На ней был розово-белый полосатый сарафан длины миди на тонких бретельках и с V-образным декольте, а также белые босоножки на шпильках и с ремешками. Трамп уложила волосы в локоны и сделала макияж с акцентом на глазах.

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Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

На другом кадре Иванка запечатлена вместе со своей сестрой Тиффани за празднично накрытым столом с цветочной композицией.

Тиффани и Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Кроме того, она опубликовала совместное семейное фото, на котором собрались несколько поколений семьи, в частности ее отец Дональд Трамп, дети, братья и невестки, а также другие родственники.

Семья Трампов / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп сияла в мини-платье с цветочным принтом на свадьбе своего старшего брата.

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