В полосатом свитере грубой вязки: внучка Грейс Келли принцесса Александра на показе Dior

Молодая принцесса Александра Шарлотта Ульрике Марьям Вирджиния Ганноверская приходится Грейс Келли внучкой, она является дочерью Каролины Гримальди.

Сегодня, 27 сентября, в числе прочих важных особ и звезд первой величины, она посетила показ Дома моды Dior.

Для выхода девушка выбрала довольно интересный наряд, состоящий из брюк палаццо из темно-синего денима и полосатого свитера грубой вязки.

Наряд девушка дополнила плетеной сумкой и золотыми украшениями: золотой цепочкой-чокером, коротким ожерельем из жемчужин и серьгами с логотипом Дома Dior.

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

В макияже аристократка сделала акцент на черных стрелках.

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

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