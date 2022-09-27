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В полосатом свитере грубой вязки: внучка Грейс Келли принцесса Александра на показе Dior

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В полосатом свитере грубой вязки: внучка Грейс Келли принцесса Александра на показе Dior

Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

23-летняя аристократка уже старается не пропускать показов знаменитого модного дома.

Молодая принцесса Александра Шарлотта Ульрике Марьям Вирджиния Ганноверская приходится Грейс Келли внучкой, она является дочерью Каролины Гримальди. 

Сегодня, 27 сентября, в числе прочих важных особ и звезд первой величины, она посетила показ Дома моды Dior. 

Для выхода девушка выбрала довольно интересный наряд, состоящий из брюк палаццо из темно-синего денима и полосатого свитера грубой вязки. 

Наряд девушка дополнила плетеной сумкой и золотыми украшениями: золотой цепочкой-чокером, коротким ожерельем из жемчужин и серьгами с логотипом Дома Dior. 

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images
Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

В макияже аристократка сделала акцент на черных стрелках. 

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images
Принцесса Александра Ганноверская / Фото: Getty Images

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