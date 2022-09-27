В полосатом свитере грубой вязки: внучка Грейс Келли принцесса Александра на показе Dior

23-летняя аристократка уже старается не пропускать показов знаменитого модного дома.
Молодая принцесса Александра Шарлотта Ульрике Марьям Вирджиния Ганноверская приходится Грейс Келли внучкой, она является дочерью Каролины Гримальди.
Сегодня, 27 сентября, в числе прочих важных особ и звезд первой величины, она посетила показ Дома моды Dior.
Для выхода девушка выбрала довольно интересный наряд, состоящий из брюк палаццо из темно-синего денима и полосатого свитера грубой вязки.
Наряд девушка дополнила плетеной сумкой и золотыми украшениями: золотой цепочкой-чокером, коротким ожерельем из жемчужин и серьгами с логотипом Дома Dior.
В макияже аристократка сделала акцент на черных стрелках.
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