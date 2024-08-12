В полосатом топе и с легким мейкапом: принцесса Кейт показалась публике

Принц и принцесса Уэльские поздравили британских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Париже.

Кейт и Уильям записали короткое видео, которое опубликовали в своих соцсетях.

"Молодцы @teamgb, какое невероятное путешествие!

Каждый спортсмен проявил огромную преданность делу, сердце и страсть. Вы заставили нас всех так гордиться!

Будем праздновать каждый триумф на @paris2024 и с нетерпением ждем новых новостей от @paralympicsgb_official позднее этим летом", - говорится в сообщении королевской пары.

Принцесса появилась в ролике в полосатом топе от Ralph Lauren, у нее был легкий макияж на лице, распущены длинные волосы, а на шее - тонкая золотая цепочка. Уильям одет в голубую футболку-поло, а на его лице заметна небритость. Как отметили королевские поклонники в соцсетях, сразу заметно, что человек в отпуске.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Были предположения, что Кейт и Уильям могут посетить Олимпийские игры-2024 в Париже, но, к сожалению, пара воздержалась от поездки. Тем временем с середины августа Уэльские с детьми присоединятся к королю Чарльзу III в шотландском Балморале, где проведут остаток лета.

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