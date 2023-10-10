В полосатом тренче и с белым платком: Брижит Макрон в Академии хип-хопа

Первая леди Франции в образе в классических цветах приехала в Германию.
Брижит Макрон с рабочим визитом приехала в Германию. Она посетила Академию хип-хопа Фонда Kultur Palast в Гамбурге, где посмотрела на выступление ее участниц. Макрон сопровождала супруга канцлера Германии Бритта Эрнст.
Первая леди Франции появилась там в образе в классических цветах. На ней был стильный черный тренч в едва заметную полоску с тканевым поясом и черные прямые брюки со стрелками.
Аутфит Брижит дополнила белым платком на шее и черными ботильонами на каблуках.
Первая леди сделала укладку с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, шею украсила деликатной цепочкой, а руки – кольцами с бриллиантами.
Напомним, Брижит Макрон в коротком платье и на шпильках продемонстрировала стройные ноги.
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