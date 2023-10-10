В полосатом тренче и с белым платком: Брижит Макрон в Академии хип-хопа

Первая леди Франции в образе в классических цветах приехала в Германию.

Брижит Макрон с рабочим визитом приехала в Германию. Она посетила Академию хип-хопа Фонда Kultur Palast в Гамбурге, где посмотрела на выступление ее участниц. Макрон сопровождала супруга канцлера Германии Бритта Эрнст.

Первая леди Франции появилась там в образе в классических цветах. На ней был стильный черный тренч в едва заметную полоску с тканевым поясом и черные прямые брюки со стрелками.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила белым платком на шее и черными ботильонами на каблуках.

Первая леди сделала укладку с прикорневым объемом, макияж смоки-айс, шею украсила деликатной цепочкой, а руки – кольцами с бриллиантами.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в коротком платье и на шпильках продемонстрировала стройные ноги.

Читайте также: