В полосатом жакете и брюках-сигаретах: стильная принцесса Уэльская приехала в ботанический сад

Принцесса Уэльская / © Getty Images

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Принцесса посетила больничный сад, где она откровенно рассказала о трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться, борясь с раком, даже после окончания лечения.

Визит состоялся в специально спроектированный сад для отдыха, который представляет собой восстановительное пространство для пациентов, сотрудников NHS и посетителей.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

«Вы делаете своего рода храброе лицо, стоицизм во время лечения. Лечение закончено, и вы думаете: „Я могу продолжать, вернуться к нормальной жизни“, но на самом деле последующий этап очень, очень трудный. Вы больше не обязательно находитесь под наблюдением клинической бригады, но вы не можете нормально функционировать дома, как, возможно, когда-то. И на самом деле, кто-то, кто поможет вам это пережить, покажет и проведет через этот этап, который наступает после лечения, я думаю, действительно ценно. Вам нужно найти свою новую норму, а это занимает время… и это американские горки, это не так гладко, как вы ожидаете. Но реальность такова, что вы проходите через трудные времена», — сказала Кэтрин, цитирует ее слова журнал People.

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Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса приехала в жакете в тонкую полоску Blaze Milano, полосатой рубашке из хлопкового поплина в полоску от Ralph Lauren, коричневых брюках-сигаретах и обута в белые кроссовки Veja. Принцесса дополнила образ небольшими серьгами-кольцами и золотой подвеской с кулоном на шее, волосы распустила и накрутила волнами, а также сделала дневной макияж.

Во время своего визита в больницу принцесса Кейт вместе с сотрудниками, работающими в саду волонтерами, помогла посадить несколько роз «Catherine’s Rose» названные в ее честь Королевским садоводческим обществом.

Принцесса Уэльская / © Associated Press