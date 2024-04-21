В полосатом жакете и джинсах-скинни: княгиня Шарлин с мужем посетила спортивный турнир

20 апреля князь Монако Альбер II и княгиня Шарлин посетили 12-й турнир по регби Sainte Devote, мероприятие названное в честь покровителя княжества, прошло 19 и 20 апреля на стадионе Луи II.

На турнире 46-летняя Шарлин появилась в простом, но стильном наряде, поскольку надела темные джинсы-скинни в сочетании с белой футболкой.

Дополнила образ женщина белым пиджаком в тонкую полоску от Ralph Lauren из легкого котона, а также коричневыми балетками и ремнем от Hermès. Завершали Этот лук стильные очки, макияж и красный маникюр.

Княгиня Монако Шарлин / Фото: Getty Images

Альбер II отдал предпочтение синему пиджаку с гербом на груди, серым брюкам и белой рубашке. Также он добавил в образ красный галстук и солнцезащитные очки.

Княгиня Монако Шарлин и князь Монако Альбер II / Фото: Getty Images

Напомним, что ранее на спортивном мероприятии в Монако под прицел папарацци попал внук Грейс Келли - Пьер Казираги - сын принцессы Монако Каролины.14 апреля вместе с женой он посетил финал восьмого дня Rolex Monte-Carlo Masters - мужского профессионального теннисного турнира.

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