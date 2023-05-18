В полосатом жакете и под руку с мужем: Брижит Макрон посетила лабораторию

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон посетили лабораторию Института Кюри в Сен-Клу вблизи Парижа.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Первая леди, как всегда, выглядела красиво в черно-белом образе. На ней был черный жакет в полоску с серебряными пуговицами, белая рубашка и черные брюки.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

На шее у нее была золотая изящная цепочка, а на руке – бриллиантовое и серебряное кольца. Объемная укладка и макияж смоки-айс с пышными ресницами завершили лук первой леди.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук.

Брижит и Эммануэль Макроны / Фото: Associated Press

На одном из снимков Брижит держала мужа под руку. Они были в хорошем настроении и мило улыбались.

Напомним, на коронацию Чарльза III в Лондоне Брижит Макрон появилась в наряде пудрового оттенка от ее любимого бренда Louis Vuitton, состоявшего из платья до колен и пальто без воротника и с декоративными пуговицами.

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