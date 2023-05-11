В полосатом жакете и с интересными украшениями: деловой образ Елены Зеленской

Первая леди выбрала для своего выхода аутфит в классических цветах.

Елена Зеленская приняла участие в заседании Межведомственного координационного совета по психическому здоровью под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля. Во время мероприятия министерства представили важные для своей сферы деятельности проекты, направленные на восстановление ментального здоровья украинцев.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Ментальное здоровье – это наш иммунитет как индивидуальный, так и коллективный. Если у каждого из нас все действительно станет ОК, гораздо лучше будет всем", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На заседании Елена появилась в черном белом деловом луке. На ней был черный полосатый жакет, белая рубашка, черные широкие брюки и туфли на каблуке.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит она дополнила интересными украшениями цвета металлик – серьгами и подвеской на цепочке. Зеленская сделала прическу с плетением и нежный макияж.

Напомним, Елена Зеленская в деловом образе в классических цветах встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в Киеве.

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