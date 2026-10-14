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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В полосатом жакете и широких брюках: инфанта Елена в стильном образе сходила на любимое мероприятие

Испанская инфанта Елена посетила мадридскую арену, где посмотрела любимую корриду.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Инфанта Елена

Инфанта Елена / © Getty Images

 В то время как король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София посетили празднование Национального дня в Мадриде, сестра короля отправилась на арену для боя быков Лас-Вентас, чья страсть к корриде хорошо известна.

Инфанта Елена облачилась в светлый полосатый жакет, под которым был черный топ и надела широкие серые брюки с лампасами, а в руках держала сумку-портфель из рафии. Сестра короля дополнила образ несколькими браслетами, крупными яркими серьгами и несколько украшений в виде колье надела на шею. Она также надела шляпу и черные солнцезащитные очки.

Инфанта Елена / © Getty Images

Инфанта Елена / © Getty Images

Ранее инфанту запечатлели в городе Санхенхо, где она наслаждалась отдыхом со своим отцом королем Хуан Карлосом I.

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