В полосатом жакете и широких брюках: инфанта Елена в стильном образе сходила на любимое мероприятие

Инфанта Елена / © Getty Images

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В то время как король Филипп VI, королева Летиция, принцесса Леонор и инфанта София посетили празднование Национального дня в Мадриде, сестра короля отправилась на арену для боя быков Лас-Вентас, чья страсть к корриде хорошо известна.

Инфанта Елена облачилась в светлый полосатый жакет, под которым был черный топ и надела широкие серые брюки с лампасами, а в руках держала сумку-портфель из рафии. Сестра короля дополнила образ несколькими браслетами, крупными яркими серьгами и несколько украшений в виде колье надела на шею. Она также надела шляпу и черные солнцезащитные очки.

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Инфанта Елена / © Getty Images

Ранее инфанту запечатлели в городе Санхенхо, где она наслаждалась отдыхом со своим отцом королем Хуан Карлосом I.

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