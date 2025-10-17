ТСН в социальных сетях

В полосатом жакете и жемчужных серьгах-пусетах: пресс-секретарь Трампа встретилась с журналистами

Кэролайн Левитт в сдержанном деловом образе вышла к прессе.

Кэролайн Левитт

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт встретилась с журналистами возле Белого дома. К ним она вышла в деловом аутфите.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

На Кэролайн был графитовый жакет в полоску приталенного силуэта и с большими накладными карманами, черный топ и черные брюки свободного кроя. Наряд она скомбинировала с черными лакированными туфлями-лодочками.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Левитт сделала укладку, макияж с плотным слоем тонального крема и украсила уши жемчужными серьгами-пусетами.

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Кэролайн Левитт / © Associated Press

Напомним, Кэролайн Левитт появилась во время круглого стола в твидовом черно-белом клетчатом жакете и белой водолазке в рубчик.

