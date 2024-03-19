В полосатой блузке и изумрудной юбке: министр по делам бизнеса Великобритании в объективах папарацци

В объективы фотографов на Даунинг-стрит попала министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Кэми Баденок. Она шла на заседание кабинета министров.

Политик выглядела стильно. На ней было черное пальто с поясом, полупрозрачная зеленая блузка в полоску с бантом на воротнике-стойке и юбка-карандаш изумрудного цвета.

Кэми Баденок / Фото: Associated Press

Аутфит Кэми дополнила афроамериканскими косичками и оптическими очками в коричневой оправе.

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